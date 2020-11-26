За словами голови Верховної Ради, він вимушений працювати дистанційно.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляє, що почувається значно краще, але досі має позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Вже два тижні як я знаходжуся на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі позитивний. Тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня", - зазначив голова Верховної Ради.

Коронавірус у Верховній Раді: що відом

11 листопада Разумков заявив, що захворів на COVID-19.

12 листопада перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук повідомив, що також отримав позитивний тест на коронавірус.

Верховна Рада з 18 до 20 листопада скасувала пленарні засідання, оскільки захворіли багато депутатів та працівників апарату.

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Автор: Тетяна Поляковська