Разумков розповів про своє самопочуття / фото УНІАН, Андрій Кримський
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляє, що почувається значно краще, але досі має позитивний результат тесту на COVID-19.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожІнфікований COVID-19 Разумков розповів про стан свого здоров'я
"Вже два тижні як я знаходжуся на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі позитивний. Тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня", - зазначив голова Верховної Ради.
Коронавірус у Верховній Раді: що відом
- 11 листопада Разумков заявив, що захворів на COVID-19.
- 12 листопада перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук повідомив, що також отримав позитивний тест на коронавірус.
- Верховна Рада з 18 до 20 листопада скасувала пленарні засідання, оскільки захворіли багато депутатів та працівників апарату.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram