Всього за весь час пандемії коронавірус забрав життя 1123 киян.

Кількість виявлених хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 у Києві за минулу добу – 1199.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він додав, що 14 людей минулої доби померли.

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Всього за весь час пандемії коронавірус забрав життя 1123 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 59 006.

Захворіли:

696 жінок віком від 18 до 91 років

445 чоловіків віком від 18 до 85 років

30 дівчаток від 14 днів до 17 років та 28 хлопчиків від 6 місяців до 17 років

Захворіли, зокрема, й 70 медиків

До лікарень столиці госпіталізували 85 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 38 людей. Всього коронавірус подолали 20 742 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 228, в Дніпровському – 162 та в Оболонському районі – 146 випадків.

Ситуація з коронавірусом в Україні: свіжа статистика

Станом на 22 листопада в Україні зафіксовано 12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 1134 хворих госпіталізовано, 138 загинули.

За весь час пандемії в Україні захворіли 624 744 особи. 10 951 випадок виявився летальним. Одужали 286 917 хворих.

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Автор: Андрій Василюк