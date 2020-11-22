Кількість виявлених хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 у Києві за минулу добу – 1199.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він додав, що 14 людей минулої доби померли.
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Всього за весь час пандемії коронавірус забрав життя 1123 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 59 006.
Захворіли:
- 696 жінок віком від 18 до 91 років
- 445 чоловіків віком від 18 до 85 років
- 30 дівчаток від 14 днів до 17 років та 28 хлопчиків від 6 місяців до 17 років
- Захворіли, зокрема, й 70 медиків
До лікарень столиці госпіталізували 85 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 38 людей. Всього коронавірус подолали 20 742 мешканці Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 228, в Дніпровському – 162 та в Оболонському районі – 146 випадків.
Ситуація з коронавірусом в Україні: свіжа статистика
- Станом на 22 листопада в Україні зафіксовано 12 079 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 1134 хворих госпіталізовано, 138 загинули.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 624 744 особи. 10 951 випадок виявився летальним. Одужали 286 917 хворих.
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