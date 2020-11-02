За словами головного санлікаря, тимчасові шпиталі мають розгортатися в пристосованих приміщеннях.

Міністерство охорони здоров'я готується розгортати мобільний шпиталь у Палаці спорту в Києві.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сьогодні".

"Так, уже є попередні кошториси, які доопрацьовують. Ми зібрали потреби щодо обладнання, дали завдання ДП "Медичні закупівлі", щоб там проаналізували ціни, і запускаємо постанову, якою виділимо на це кошти, й починаємо розгортати шпиталь у Палаці спорту", - сказав Ляшко.

За словами головного санлікаря, тимчасові шпиталі мають розгортатися в пристосованих приміщеннях - із опаленням, вентиляцією та санітарно-технічними умовами.

"Тобто це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блокова система, де можна буде підвести кисень до ліжко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу", - зазначив Ляшко.

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При цьому він додав, що наразі на такі великі площі немає додаткового обладнання і ліжок, але найбільша проблема - з медичним персоналом.

"На цей конкретний момент – ні. Але на цей час ми знаємо кількість цього обладнання, є табелі оснащення; ми знаємо, скільки обладнання є на ринку, як його купити і поставити. Питання не так в обладнанні, як у забезпеченні медичним персоналом. Зі збільшенням кількості медичних ліжок проблема збільшення кількості медичного персоналу не вирішиться сама собою, адже лікар – це професія, яка здобувається роками", - зазначив Ляшко.

Коронавірус в Україні: новини

Станом на ранок понеділка, 2 листопада, в Україні зафіксовано 6 754 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Відтак, загальна кількість виявлених випадків зараження COVID-19 в країні зросла до 402 194.

У Києві минулої доби коронавірусну хворобу виявили у 507 людей, 9 осіб померли. Одужали в столиці за добу 12 людей, а всього коронавірус подолали 12 тис. 924 жителя Києва.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в МОЗ розглядають сценарій, за яким в Україні може бути по 20 тисяч хворих на добу. За його словами, у МОЗ будуть робити все можливе, щоб алгоритми санітарного сортування не потрібно було затверджувати і публікувати.

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Автор: Олександр Топчій