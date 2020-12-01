Серед країн світу Україна займає 10 позицію

Станом на 30 листопада Україна опинилася на четвертому місці серед країн Європи за кількістю нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомляють дані сайту Worldometer.

Серед інших європейських країн, що увійшли в ТОП-5 антирейтингу, - Італія, Німеччина, Велика Британія. Однак на відміну від України в цих країнах спостерігається зменшення нових випадків захворювання.

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Таким чином, за добовим приростом захворюваних Україна обійшла Швейцарію, яка займає п'яте місце, а також Польщу та Іспанію.

Серед країн світу Україна займає 10 позицію, залишивши позаду Колумбію, Канаду, Мексику та інші країни.

За кількістю летальних випадків у світовому рейтингу Україна на 22 місці, серед країн Європи – на 13 позиції.

Карантин вихідного дня в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження карантину вихідного дня.

Зокрема у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, заборонено діяльність закладів харчування, торговельних центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, у тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції). З 10:00 до 12:00 - пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів.

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готується до можливого введення жорсткого карантину під час зимових свят.

За інформацією ЗМІ, в Кабінеті міністрів вже узгодили дату введення локдауну - жорсткий карантин буде діяти з 23 грудня до 15 січня.

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Автор: Денис Прядко