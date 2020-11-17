Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що якщо скасувати карантин вихідного дня та інші протиепідемічні заходи, в Україні щодня буде до 30 тисяч хворих на коронавірус за добу.
Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова".
"Якщо скасувати всі протиепідемічні заходи, а я так розумію, що іноді прямо так налаштовані, то ми побачимо зростання до 20-25-30 тисяч хворих. Потім отримаємо дуже швидко заповненість 100% ліжок в наших лікарнях і колапс медичної системи", — розповів він.
Степанов зазначив, що найкращий спосіб – це повний карантин, однак держава не має змоги на нього піти, згідно з розрахунками Мінфіну та Мінекономіки.
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Карантин вихідного дня в Україні
У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.
Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що у їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.
В Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіли 545 тис. 689 осіб, померли 9 тис. 697. 15 листопада було виявлено 9 тис. 832 нових хворих.
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