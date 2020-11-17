Якщо скасувати всі протиепідемічні заходи, то кількість хворих на день може вирости до 30 тисяч.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що якщо скасувати карантин вихідного дня та інші протиепідемічні заходи, в Україні щодня буде до 30 тисяч хворих на коронавірус за добу.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова".

"Якщо скасувати всі протиепідемічні заходи, а я так розумію, що іноді прямо так налаштовані, то ми побачимо зростання до 20-25-30 тисяч хворих. Потім отримаємо дуже швидко заповненість 100% ліжок в наших лікарнях і колапс медичної системи", — розповів він.

Степанов зазначив, що найкращий спосіб – це повний карантин, однак держава не має змоги на нього піти, згідно з розрахунками Мінфіну та Мінекономіки.

Карантин вихідного дня в Україні

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що у їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

В Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіли 545 тис. 689 осіб, померли 9 тис. 697. 15 листопада було виявлено 9 тис. 832 нових хворих.

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Автор: Олег Давигора