Експерт вказала на ризики святкових походів у гості.

Новорічні свята і відкриття ялинок в містах - період, який створює ризики контакту великої кількості людей в одному місці, що неприпустимо в умовах пандемії.

Як зменшити ризики зараження коронавірусом під час відвідування новорічних заходів - розповіла лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк у коментарі ТСН.

Вона підкреслила необхідність опрацювання спеціальних заходів, які призведуть до того, що люди будуть менше спілкуватися в закритих приміщеннях.

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"Як ми пам'ятаємо, вірус передається в основному крапельним шляхом, тому спілкування на вулиці, на свіжому повітрі не несе таких великих ризиків для зараження, а ось якраз спілкування в закритих приміщеннях, зокрема в магазинах, тут певні ризики існують, тим більше, що швидше за все буде багато людей. Тому чудова ініціатива, що прибирають фудкорти - це скоротить контакти, скоротить перебування на одному місці великої кількості людей в тих же наметах або під навісами", - пояснила Сояк.

За її словами, звичайні прогулянки на вулиці й походи на каток не несуть великих ризиків, тому що люди на свіжому повітрі, на досить великій відстані один від одного, і в цьому випадку все повинно бути в порядку. Водночас лікар стурбована майбутніми походами в гості під час свят.

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"Але, на жаль, це країна контролювати ніяк не може, тому залишається сподіватися на відповідальність кожної людини за свою сім'ю, тому що якраз таке перебування один у одного в гостях - воно більш ризиковане, ніж просто похід на ялинку. Тому, мені здається, що ходіння один до одного в гості викликає найбільший ризик інфікування. Ми ризикуємо побачити великий підйом захворюваності після новорічних і різдвяних свят не через ялинку, не через гуляння на вулиці, а саме тому, що все буде закрито і люди будуть ходити один до одного в гості", - сказала експерт.

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Автор: Юрій Годован