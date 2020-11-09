Коронавірус може залишатися в організмі людини назавжди. Адже імунітет до хвороби виробляється нестійкий. Науковці почали сумніватися в дієвості вакцини, на яку сподівається людство.
Як йдеться у сюжеті ТСН, є факти, які говорять про те, що COVID-19 не зникає з організму після одужання.
Деякі українці перехворіли ще навесні, але хвороба дає про себе знати досі. Лікар-пульмонолог "коронавірусного відділення" Світлана Гук відчула це на своєму досвіді.
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Перший раз вона перехворіла на коронавірус в червні. Тест на антитіла дав хороший результат, але вже через чотири місяці температура підскочила знову. Світлана вдруге захворіла на COVID-19.
Офіційно підтверджених випадків повторного зараження в світі зараз всього чотири. В одному з випадків повторне зараження відбулося вже генетично зміненим вірусом.
Науковці кажуть, що коронавірус вражає не тільки легені. Від нього страждає ще й мозок. Пацієнти скаржаться на депресії, панічні атаки, безсоння, зниження розумових здібностей і навіть суїцидальні настрої.
Так, з початку осені в Києві четверо пацієнтів вистрибнули з вікон лікарень і розбилися на смерть. А лікарі кажуть, що третина людей, які пережили коронавірус, отримали нервові і психічні розлади аж до втрати працездатності.
Програміст Анатолій Величко розповів, що через два місяці після пережитого коронавірусу, не зміг абсолютно працювати. У нього почалася панічна атака, коли він сів за комп'ютер.
Науковці кажуть, що ускладнення після коронавірусу ніби старять людину на 10 років. Вірус може залишатися в тілі назавжди, як гепатит С або ВІЛ, руйнуючи поступово організм.
Коронавірус в Україні: що відомо
- За останню добу в Україні зафіксовано 8687 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Запорізькій областях. З початку пандемії в Україні підтвердили 469 018 випадків COVID-19.
- А ось у суботу, 7 листопада, в Україні кількість хворих коронавірусом перевищило 10 тисяч осіб (10 746 випадків).
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