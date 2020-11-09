Коронавірус виявився ще підступнішим, ніж прогнозували вчені раніше.

Коронавірус може залишатися в організмі людини назавжди. Адже імунітет до хвороби виробляється нестійкий. Науковці почали сумніватися в дієвості вакцини, на яку сподівається людство.

Як йдеться у сюжеті ТСН, є факти, які говорять про те, що COVID-19 не зникає з організму після одужання.

Деякі українці перехворіли ще навесні, але хвороба дає про себе знати досі. Лікар-пульмонолог "коронавірусного відділення" Світлана Гук відчула це на своєму досвіді.

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Перший раз вона перехворіла на коронавірус в червні. Тест на антитіла дав хороший результат, але вже через чотири місяці температура підскочила знову. Світлана вдруге захворіла на COVID-19.

Офіційно підтверджених випадків повторного зараження в світі зараз всього чотири. В одному з випадків повторне зараження відбулося вже генетично зміненим вірусом.

Науковці кажуть, що коронавірус вражає не тільки легені. Від нього страждає ще й мозок. Пацієнти скаржаться на депресії, панічні атаки, безсоння, зниження розумових здібностей і навіть суїцидальні настрої.

Так, з початку осені в Києві четверо пацієнтів вистрибнули з вікон лікарень і розбилися на смерть. А лікарі кажуть, що третина людей, які пережили коронавірус, отримали нервові і психічні розлади аж до втрати працездатності.

Програміст Анатолій Величко розповів, що через два місяці після пережитого коронавірусу, не зміг абсолютно працювати. У нього почалася панічна атака, коли він сів за комп'ютер.

Науковці кажуть, що ускладнення після коронавірусу ніби старять людину на 10 років. Вірус може залишатися в тілі назавжди, як гепатит С або ВІЛ, руйнуючи поступово організм.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко