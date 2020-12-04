Україна розраховує закупити вакцину зі США.

Питання можливої закупівлі російської вакцини від коронавірусу Україною не розглядається, ведуться переговори щодо препарату зі США.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24". За його словами, вже пройшла зустріч з американськими дипломатами щодо закупівлі вакцин Pfizer та Moderna.

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"Щодо російської вакцини - я говорив неодноразово, що не існує на сьогоднішній день російської вакцини. Коли кажуть, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третю стадію - то нема про що говорити. Третя стадія - найбільша, при якій випробовується вакцина, в тому числі з точки зору її безпеки", - заявив міністр охорони здоров'я.

Російська вакцина від коронавірусу: що відомо

У Росії заявили про реєстрацію першої вакцини проти COVID-19, "протестували" на дочці Путіна. Але у міжнародного співтовариства вчених виникли сумніви, що вона взагалі працює.

Москва не надала міжнародному науковому співтовариству ніяких даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19.

Тим часом, у ВООЗ підрахували, скільки коштуватиме глобальна вакцинація проти коронавірусу. Вийшло, що на це доведеться витратити 100 мільярдів доларів. Але експерти відзначають, що це ще порівняно не дорого.

У РФ планують наступного тижня розпочати масштабну вакцинацію від коронавірусу лікарів і вчителів.

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Автор: Юрій Годован