За його словами, уряд постійно веде переговори із світовими компаніями щодо закупівлі вакцин.

В уряді очікують на отримання близько 8 млн доз вакцин від COVID-19 вже в другому кварталі 2021 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні парламенту.

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«Стосовно вакцинації. Очікуємо, що приблизно 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року», - сказав він.

Шмигаль зазначив, що уряд, і Міністерство охорони здоров’я, зокрема, постійно веде переговори із світовими компаніями щодо закупівлі додаткових партій ефективної та перевіреної вакцини.

За його словами, серед цих компаній є і «Pfizer», і «Moderna», які вже заявили про успішність своїх вакцин.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.

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Автор: Надя Пришляк