Вікторія Шинкаренко

Ще навесні мені довелося спілкуватися з лікарями з реанімаційних відділень в Італії та Іспанії, які захлиналися від кількості важких хворих і вже тоді мали робити вибір, кому з них давати кисень, а кому ні. Було відчуття, що це спіткає й нас.

Наразі постачальники кисню не встигають надавати кисень за потребою

Наразі маємо ситуацію, коли постачальники кисню не встигають надавати кисень за потребою. І в деякі лікарні у великих містах вже направили відповідні листи про те, що медзакладам потрібно шукати альтернативу балонам. Кисню катастрофічно не вистачає! Попри те, що волонтери з весни говорили, що така ситуація можлива і до неї заздалегідь слід готуватися.

Як наслідок, наприклад, у Рівненській області, звідки я сама, де заповненість ковідних лікарень складає понад 70%, тільки зараз місцева влада почала готувати введення додаткових ліжок для хворих на COVID-19 та проектно-кошторисну документацію для розведення кисню. На такі цілі область вже отримала з державного бюджету понад 9 млн гривень. І нещодавно звернулася до МОЗ щодо виділення ще 14 мільйонів.

Насправді ж за ці кошти вже можна було придбати кілька кисневих станцій, кожна з яких могла б безперервно забезпечувати киснем до 150 осіб одночасно! Такий генератор, який виробляє 45 кубометрів кисню на годину, коштує, приблизно, 5,5 млн гривень (це вже з монтажем!). Середня потужність напору такої станції – 15 літрів кисню на годину. Зазвичай, пацієнти потребують менше, тож можна регулювати. Але це – порятунок для сотень і тисяч людей, яким дуже треба дихати.

Беручи до уваги, що лише одна «ковідна» лікарня використовує 300-400 балонів з киснем на добу і їхню вартість, у фінансовому плані 5,5 млн відіб’ються доволі швидко. Але медзаклад більше не залежатиме від постачальника, а буде мати свій кисень постійно.

На бюрократію вже немає часу, потрібно діяти швидко

Виробник таких генераторів з Туреччини і українські спеціалісти, які мають навички встановлювання цих станцій, гарантують, що поставити їх «під ключ» можна вже в січні-лютому. Питання лише в замовленні.

На жаль, чекати цього від влади – безперспективно. Тому ми, волонтери, звертаємося безпосередньо до лікарень і бізнесу. На бюрократію вже немає часу, потрібно діяти швидко. Ні для кого не секрет, що ті українці, хто може собі це дозволити, зараз шукають кисневі концентратори додому, про всяк випадок. Щоб було, чим дихати, якщо хвороба не омине. Такі бізнесмени не втратили інстинкт самозбереження і розуміють, що ковід не буде обирати. Але - і про це вже багато було сказано - чи варто мати такий апарат вдома, якщо вдома немає лікаря? Адже слідкувати треба не тільки за рівнем кисню у крові, а й за тромбоцитами. В домашніх умовах без нагляду фахівця цього не зробиш.

Тож волонтери пропонують бізнесменам вкластися в генератор кисню – такий собі мега-концентратор, щоб встановити в найближчій лікарні. Так ви допоможете не тільки собі. Але собі – точно. Адже питання буде лише в тому, щоб дістатися медзакладу, в якому вже є і кисень, і лікарі, здатні його надати.

Вікторія Шинкаренко, волонтер

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