Куди поділи наші гроші, заплановані на боротьбу із коронавірусом
Журналісти програми «Гроші» провели розслідування, щоб дізнатися, на що витратили гроші зі скандального «ковідного фонду», які мали б бути спрямовані на боротьбу з коронавірусом.
Читайте такожЗеленський розповів про перший етап вакцинації українців від COVID-19 (відео)У новому сюжеті-розслідуванні йдеться, що наразі фонд у 66 мільярдів гривень зараз вже фактично спустошений.
«При тому, що зробити той же тест в адекватні терміни, не заражаючи інших людей в чергах, практично неможливо. І більшість українців з підозрою на COVID-19 його оплачують самі», – говориться у сюжеті.
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