Негода в Україні: залишаються знеструмленими 5 населених пунктів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Зокрема, станом на 7 годину ранку 9 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру) без електропостачання залишаються 4 населених пункти в Одеській області (з них 2 н.п. частково) та 1 н. п. - в Херсонській.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 8 січня в Україні були знеструмлені 35 населених пунктів в п'яти областях.