Негода в Україні: залишаються знеструмленими 5 населених пунктів
09:38, 09 січня 2017Інциденти
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В Україні залишаються знеструмленими через негоду 5 населених пунктів у двох областях.
До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Зокрема, станом на 7 годину ранку 9 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру) без електропостачання залишаються 4 населених пункти в Одеській області (з них 2 н.п. частково) та 1 н. п. - в Херсонській.
До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 8 січня в Україні були знеструмлені 35 населених пунктів в п'яти областях.
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