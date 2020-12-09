У Києві охоронці торгово-розважального центру Ocean Plaza побили одного з відвідувачів, який вирішив не надягати захисну маску, намотавши замість неї на обличчя шарф.
Відповідне відео опубліковане на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.
"Хлопець зайшов без маски в "ОушенПлазу", але замотаний шарфом. Охорона почала негайно "реагувати". Після всього цього дійства його ще й забрали в райвідділ поліції, склали протокол, а тепер вимагають відшкодування матеріальної шкоди", - йдеться в повідомленні.
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На відео видно, як між хлопцем і охороною відбувається діалог. Після чого один з охоронців намагається виштовхнути відвідувача, проте врізається з ним в рамку безпеки і валить її. Аналогічно на підлозі виявляється і відвідувач.
Автор відео, намагаючись поспілкуватися з охороною, зазначив, що в приміщенні знаходилися й інші відвідувачі без масок.
Увага! На відео міститься ненормативна лексика.
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