Соціолог пояснила брак нових облич у президентських перегонах

Запит на нові обличчя на виборах залишається високим.

Українські виборці дізнаються про кандидатів у президенти переважно з телебачення, через що в політиці важко з'явитися "новим обличчям".

Таку думку "Українській правді" висловила соціолог, глава фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

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"Запит на нові обличчя на виборах залишається високим. Але звідки люди взагалі можуть дізнатися про нових лідерів? З телебачення. Я б сказала, що того, чого немає в телеящику, немає і в суспільній свідомості", - сказала вона.

"Тому, з одного боку, дві третини громадян висловлюють потребу в нових лідерах, з іншого – лише 25% можуть когось назвати. І ті, кого вони називають – це люди, добре відомі з телевізора", - додала Бекешкіна.

Як відомо, Верховна Рада погодила призначення виборів президента України на 31 березня 2019 року.