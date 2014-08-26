«Свобода» відправила батальйон «Січ» в зону АТО

Спецпризначенці, які відбули на схід, пройшли вишкіл тривалістю понад два місяці. До лав батальйону всі прийшли добровольцями. Переважна більшість складу «Січі» – члени ВО «Свобода».

Урочисті проводи відбулися на столичній вулиці Інститутській, де взимку гинули герої Небесної сотні Від отця Олександра Вронського, який є капеланом батальйону, націоналісти отримали благословення на боротьбу за майбутнє України.

На проводи прибув лідер «Свободи» Олег Тягнибок, який наголосив, що основним завданням бійців батальйону є повернутися живими і знищити ворогів України.

«Ви є нащадками великих лицарів – вояків Святослава, козаків-січовиків, Січових Стрільців, холодноярців, воїнів армії нескорених – Української Повстанської Армії. Ви так само звитяжці, як і вони. Вам випала честь зі зброєю в руках захищати українську незалежність. Ви йдете на передову з освяченою хоругвою Пресвятої Богородиці, яка опікуватиметься вами в бою. Але пам'ятайте: ваше завдання – не загинути за Україну, а знищувати її ворогів, московських окупантів, які топчуть українську землю бруднючим чоботом. Вони хочуть зробити нас рабами, кріпаками та забрати нашу землю, але ми відстоїмо свою незалежність на своїй, Богом даній землі», – зазначив Олег Тягнибок, звертаючись до спецпризначенців.

Разом із бійцями на схід вирушають сім народних депутатів-свободівців: Юрій Сиротюк, Олексій Кайда, Олег Осуховський, Олег Гелевей, Олександр Мирний, Андрій Тягнибок, Олексій Фурман. Парламентарі будуть почергово супроводжувати бійців під час їхнього перебування в зоні АТО.

«Коли на сході розпочалася війна – відчув внутрішню потребу бути там. Тому після підготовки разом із побратимами пліч-о-пліч вирушаю на Донбас. Ми мусимо очистити українську землю від окупантів, і ми це зробимо. Українці будуть панувати у своїй стороні!», – наголосив керівник фракції націоналістів у Тернопільській облраді та очільник обласної «Свободи» Володимир Стаюра, який поїхав на фронт у складі батальйону.