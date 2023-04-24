Якщо місто Бахмут буде захоплене, ситуація для російських найманців буде ще гіршою, вважає Пригожин.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, чиї найманці довгі місяці намагаються взяти українську фортецю - місто Бахмут на Донеччині - розмріявся про захоплення польської Варшави.

Так, відповідаючи на запитання про те, яким він бачить найближче майбутнє на фронті, Пригожин заявив, що очікує початку українського контрнаступу після того, як місто Бахмут буде захоплене, і прогнозує, що ситуація для російських найманців буде непростою.

"Після того, як ми візьмемо Бахмут, безумовно, українська армія скористається тим, що ПВК "Вагнер" втягнута всередину міста, буде різати нас з двох сторін з флангів. І тому я верещу з приводу флангів. Далі, як тільки буде взято Бахмут. ... Вектори сходяться: взяття Бахмута, контрнаступ, поставка зарубіжної техніки, наша повна недбалість – все сходиться в одну точку. Зеленському треба вдарити без промаху, і він, як би його не критикували, робить це високопрофесійно. І нам треба займатися тим же самим. А ми поки ходимо пісями міряємося, соплі жуємо і свята святкуємо", – заявляє Пригожин в коментарі, поширеному його прес-службою.

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При цьому він хвалиться перспективою взяття Бахмута, заявляючи, що цим відкривається шлях на Варшаву.

"Групи українських військ, які знаходяться зараз всередині Бахмута і нами атакуються, займають площу фактично кілометр на два. Тому вони ніяким чином нікому зараз навколо не заважають, і оперативний простір прямо до Варшави вже повністю відкритий, якщо вважати, що він буде після взяття Бахмута", – говорить Пригожин.

Ситуація в Бахмуті - останні новини

Російські окупанти протягом довгих місяців намагаються взяти місто Бахмут на Донеччині. І хоча, як стверджувала українська сторона, у противника були деякі успіхи, отримати повний контроль над містом ворогові не вдається.

Сьогодні на Бахмутському напрямку ситуація напружена, йдуть важкі бої. Командувач східним угрупуванням військ ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що попри невдачі, противник не перестає намагатися оточити місто Бахмут і для цього використовує всі наявні засоби і сили.

Очікується, що окупанти намагатимуться захопити місто до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступу.

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