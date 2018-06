Тимошенко: захищатимемо позицію України

Кабінет міністрів готовий захищати позицію України в питанні використання шельфу Чорного моря, проте чекає протистояння з боку інших гілок влади в Україні.

Про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції, коментуючи на прохання УНІАН заяву представників компанії Vanco про намір ініціювати міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України.

«Якщо треба буде захищати позицію України в судах, ми її захищатимемо, зокрема й в міжнародних», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр висловила співчуття, що в Україні «такі продажні керівники і чиновники», які довели ситуацію до стану, коли Україна зараз має боротися за свою територію шельфу і повернення родовищ.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2007 року було підписано угоду між Україною і Vanсo International Ltd. про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря. Згідно з умовами угоди, Vanсo International Ltd. поступилася своїми правами і обов`язками за угодою пов`язаній з нею особі - Vanco Preckerchenska Ltd.

25 квітня 2008 року Міністерство охорони навколишнього природного середовища доручило Державній геологічній службі анулювати спеціальний дозвіл (№3183 від 5 грудня 2007 року) компанії Vanco Pryckerchenska Ltd. на користування надрами - на геологічне вивчення, зокрема, дослідницько-промислову розробку родовищ з подальшим видобутком нафти і газу на Прикерченській ділянці надр континентального шельфу Чорного моря.

Сьогодні, 12 травня, старший віце-президент Vanco Energy Company, член Ради директорів Vanco Pryckerchenska Ltd. Джеф МІТЧЕЛ заявив, що Vanco Energy Company ініціює міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і вважає незаконним наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища (Мінприроди) про анулювання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами в межах Прикерченської ділянки в українській частині шельфу Чорного моря.