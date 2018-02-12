Критики висміяли БДСМ-драму "50 відтінків"

Кінокритики західних видань сходили на прем'єру БДСМ-мелодрами "П'ятдесят відтінків свободи" Джеймса Фоулі і написали розгромні рецензії.

Портал Mashable опублікував найбільш іронічні цитати кінокритиків про фільм "50 відтінків свободи".

"Це твоє? - запитала вона, ніби опинившись в казці сім'ї Кардашьян. - Це наше, - відповів він. І Христос заплакав", - описує одну зі сцен Entertainment Weekly.

"Це фільм, в якому одна з найбільш емоційних сцен з'явилася тільки завдяки проплаченою рекламі Audi, - зазначає The Telegraph. - (Крістіан Грей) виявився великим фанатом Пола Маккартні, коли той грав у Wings. Через шість місяців шлюбу він точно викине все садомазохистские пристосування зі своєї Червоної кімнати болю і поставить там спортивні тренажери".

"Зв'яжіть мене, змусьте дивитися погані фільми. Тільки, будь ласка, більше ніяких "П'ятдесятьом відтінків"", - благав автор з New York Daily News.

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"Джек Хайд - ось це ім'я у персонажа. Як імена Грей і Стіл, воно б'є нам в обличчя метафорами з витонченістю гігантського дилдо", - пише The Hollywood Reporter.

Довідка: Еротична франшиза також включає в себе фільми "П'ятдесят відтінків сірого", "На п'ятдесят відтінків темніше". Перша частина удостоїлася антипремії "Золота малина" як найгірший фільм 2015 року.