За словами Степанова, на найближчих вихідних такого "карантину" не буде.

В Україні можуть запровадити "карантин вихідного дня", його мета - стримування поширення коронавірусної хвороби. Втім, остаточного рішення з даного питання поки немає.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми вважаємо, що більш жорсткими обмеженнями саме у вихідний день ми зможемо в тій чи іншій мірі розривати цей ланцюг хвороби. Вкупі з іншими заходами це може стримувати поширення коронавірусної хвороби. Для нас головне - це швидкість, з якою поширюється хвороба, її треба стримати", - пояснив глава МОЗ.

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Говорячи про терміни введення подібного заходу, міністр пояснив, що "карантин вихідного дня" точно введуть не з найближчих вихідних.

На питання, коли це може початися, міністр заявив:

"Це проект, який ми ще погоджуємо, остаточного рішення уряду ще не існує", - зазначив він.

Карантин в Україні: що відомо

Раніше ЗМІ розповіли подробиці можливого посилення карантину в Україні, яке може настати з наступного понеділка, про що повідомлялося раніше.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, Кабмін поки не планує вводити жорсткий карантин по всій країні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи планують в Україні зупиняти громадський транспорт у разі нового посилення карантину.

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Автор: Юрій Годован