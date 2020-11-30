Тортом у обличчя – у Запоріжжі власник кафе напав на активіста, який викликав патрульних до закладу.
Читайте такожСтепанов про карантин вихідного дня у перший тиждень: так собі (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Паб у центрі міста працював, попри карантин вихідного дня. Щоправда, згодом з'ясувалось, що у залі відпочивав лише власник закладу з кількома друзями.
На відео видно, що розмова з поліцією відбувалась на підвищених тонах.
Власник заявив, що копи зіпсували йому свято, а згодом звернув увагу на активіста, який знімав усе на мобільний.
Йому розлючений господар закладу заліпив тортом в обличчя. Слів при цьому не добирав.
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