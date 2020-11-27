У питанні жорсткого карантину будуть радитися з місцевою владою, каже Кирило Тимошенко.

Рішення про запровадження в Україні локдауну може бути ухвалене після третіх вихідних "карантину вихідного дня" - тобто 28-29 листопада.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Олесі Бацман.

"Щодо локдауну все дуже просто. Зараз у нас "карантин вихідного дня", він буде треті вихідні. Чого ми намагаємося досягти "карантином вихідного дня"? У нас почався різкий стрибок зростання захворюваності. Заповнюються лікарні, відкривають інші перепрофільовані лікарні, починають везти в інші місця, люди знімають на відео, як переповнені лікарні, викладають у соцмережі, не знаючи про те, що сусідня лікарня напівпорожня і туди тепер везуть усіх пацієнтів. Це ж теж така трохи накручена штука. Ми намагаємося збити темпи зростання, щоб стабілізувати ситуацію і за цей час збільшувати кількість ліжок, передусім – із киснем та іншим необхідним обладнанням", - пояснив він.

Що стосується локдауну, то щодо нього Тимошенко сказав наступне:

"Повний локдаун, який багато хто обговорює, може він бути чи не може, ми зрозуміємо після того, як пройдемо треті вихідні на "карантині вихідного дня". І будемо ухвалювати відповідні рішення".

Чиновник додав, що в питання введення локдауну будуть радитися з місцевою владою. Це рішення буде базуватися на темпах зростання захворюваності й заповненості лікарень, додав він.

"Головне завдання в тому, щоб розірвати зв'язки, щоб у певний період люди менше одне з одним контактували і меншою була переносимість COVID-19 між людьми. Можна говорити про те, що ми витримаємо баланс під час ухвалення рішення. Тому що з одного боку – економіка, а з іншого боку – смерті людей. Економіка – це ж не просто слово, це життя людей... Тому тут потрібно буде зрозуміти, у який момент це зробити і в який спосіб. Якщо буде локдаун, ми вийдемо із цілковитою комунікацією, і вона буде заздалегідь", – сказав заступник глави ОПУ.

Карантин в Україні: що відомо

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован