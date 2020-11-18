"Пріоритетні години" для пенсіонерів вводяться у зв'язку з тим, що вони належать до групи ризику захворювання коронавірусом.

В Україні набули чинності зміни до постанови Кабінету міністрів, які вводять «пріоритетні години» для людей похилого віку, які здійснюють покупки в магазинах і аптеках.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає прес-служба МОЗ у Facebook.

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Він пояснив що "пріоритетні години" вводяться у зв'язку з тим, що пенсіонери належать до групи ризику захворювання коронавірусом. Вони діятимуть з 10:00 до 12:00.

"Важливо, щоб вони (літні люди - ред.) якомога менше контактували з оточуючими, адже відсоток летальних випадків найбільший саме серед людей старше 65 років... Ініціатива триватиме на період карантину. Сподіваюся, що всі заклади торгівлі та послуг будуть слідувати цьому", - сказав міністр.

Коронавірус в Україні:

В Україні за весь час пандемії зареєстровано 570153 випадки COVID-19, видужали 25979 осіб, померли 10112. За минулу добу зафіксовано 12496 нових випадків COVID-19.

Київський міський голова Віталій Кличко ініціював перед урядом посилення контролю за ізоляцією хворих COVID-19 та контактних осіб, оскільки система "Дій вдома" не працює.

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Автор: Денис Прядко