11 листопада голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що захворів на COVID-19.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, який захворів на COVID-19, продовжує перебувати вдома на самоізоляції та працювати віддалено.

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Про це журналістів повідомила його прес-секретар Ольга Туній.

"Дмитро Олександрович продовжує перебувати вдома на самоізоляції та працювати віддалено. Дуже сподіваємося, що вже скоро буде у звичному режимі", - зазначила вона.

Коронавірус у владі: останні новини

11 листопада Разумков заявив, що захворів на COVID-19.

12 листопада перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук повідомив, що також отримав позитивний тест на коронавірус.

14 листопада Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19.

Верховна Рада з 18 до 20 листопада скасувала пленарні засідання, оскільки захворіли багато депутатів та працівників апарату.

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Автор: Тетяна Поляковська