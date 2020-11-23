Дмитро Разумков захворів на коронавірус / фото УНІАН
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, який захворів на COVID-19, продовжує перебувати вдома на самоізоляції та працювати віддалено.
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Про це журналістів повідомила його прес-секретар Ольга Туній.
"Дмитро Олександрович продовжує перебувати вдома на самоізоляції та працювати віддалено. Дуже сподіваємося, що вже скоро буде у звичному режимі", - зазначила вона.
Коронавірус у владі: останні новини
- 11 листопада Разумков заявив, що захворів на COVID-19.
- 12 листопада перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук повідомив, що також отримав позитивний тест на коронавірус.
- 14 листопада Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19.
- Верховна Рада з 18 до 20 листопада скасувала пленарні засідання, оскільки захворіли багато депутатів та працівників апарату.
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