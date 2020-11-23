Дмитро Разумков захворів на коронавірус / фото УНІАН

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, який захворів на COVID-19, продовжує перебувати вдома на самоізоляції та працювати віддалено.

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Про це журналістів повідомила його прес-секретар Ольга Туній.

"Дмитро Олександрович продовжує перебувати вдома на самоізоляції та працювати віддалено. Дуже сподіваємося, що вже скоро буде у звичному режимі", - зазначила вона.

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Автор: Тетяна Поляковська