Гамбург на зиму залишився без однієї з головних своїх туристичних "родзинок"

Знамениті лебеді з озера Альстер в центрі німецького Гамбурга відправилися на зимівлю у закриті приміщення.

У німецькому Гамбургу 20 листопада ветеринари успішно відловили та перемістили у зимові приміщення знаменитих лебедів з озера Альстер в центрі міста.

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Птахи, які є однією з головних туристичних "родзинок" Гамбурга, мають повернутися на відкриту воду навесні, коли стане достатньо тепло.

Зазначимо, велике штучне озеро Альстер розташоване в історичному центрі Гамбурга і є одним з найулюбленішим місць відпочинку серед туристів та городян. Саме тут розташовані численні магазини, ресторани та готелі, а також зосереджені різноманітні розваги.

Особливо туристів, які хочуть зробити гарні фото, тут приваблюють знамениті альстерські лебеді. Чимала колонія величних білих птахів почувається тут доволі вільно, тому вони зазвичай залюбки позують перед камерами.

До речі, цього року альстерським лебедям довелося переміщатися в зимовий вольєр двічі. У серпні через пекельну спеку птахів також на час переселяли в закриті вольєри, де вони зазвичай проводять зиму. Судячи з фото, лебеді були не в захваті.