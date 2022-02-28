Він наголосив, що українці будуть відстоювати свою землю ціною власного життя.

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до гомельців та білорусів із закликом не брати участь у війні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав він у відеозверненні.

Атрошенко звернувся до керівника Гомеля Віктора Кириченка, якого він знає особисто, адже Гомель є містом-побратимом Чернігова. Атрошенко уточнив, що Кириченко є уродженцем Донецької області.

"Я звертаюся до вас із розбомбленого кабінету в розбомбленій мерії Іскандером, запущеним з території Республіки Білорусь", - сказав міський голова Чернігова.

Атрошенко пояснив, що не знає, в якому інформаційному полі перебувають білоруси і що їм розповідають.

Тому він наголосив, що сотні тисяч російських солдат, яким повідомили, що вони їдуть на військові тренування, перебувають на території України: розстрілюють мирних жителів, із важкої зброї знищують місто.

Крім цього, Атрошенко розповів, що є інформація - з білорусів можуть комплектуватися загони регулярної армії, яку можуть ввести в Україну.

"Якщо ваші діти прийдуть на територію України, вони будуть горіти заживо в танках і БТРах", - зазначив він.

Міський голова Чернігова підкреслив, що "як батько не хотів би смерті наших і ваших дітей". Водночас зазначив, що українці будуть захищати свою землю навіть ціною власного життя.

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