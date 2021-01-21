Російська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) штучно намагається заблокувати переговорний процес по Донбасу.
Читайте такожКравчук оцінив можливості України звільнити Донбас силою зброїТаку заяву зробив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, пише РБК-Україна.
"Вони роблять все, щоб заблокувати процес", - заявив Кравчук.
За його словами, російська сторона штучно прив'язує до політичних домовленостей багато процесів, які прямо не пов'язані з гуманітарними питаннями, контрольними пунктами в'їзду-виїзду, обміном полоненими.
Кравчук заявив, що представники ОРДЛО фактично діють на переговорах як учасники ТКГ, хоча є лише запрошеними: "Таким чином "через чорний ґанок", як казав пан Райкін, вони зробили все, щоб наша Тристороння контактна група стала п'ятисторонньої".
В українській делегації в ТКГ вважають, що Росія і далі має намір утримувати ситуацію в поточному стані: "У мене немає підстави сподіватися на якісь великі досягнення найближчим часом".
Ситуація на Донбасі: останні новини
- Бойовики задумали провести на окупованому Донбасі ще один "референдум"
- Україна і Росія можуть примиритися за один день, але є умова - Арестович
- Глава ОБСЄ вперше побувала на Донбасі і пояснила, чому війна не буде заморожена
- Український омбудсмен: бойовики протягом доби передадуть на підконтрольну Україні територію дев'ять полонених (відео)
- Бойовики на Донбасі поранили українського воїна
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram