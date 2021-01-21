За словами голови української делегації в ТКГ представники ОРДЛО фактично діють на переговорах як учасники групи.

Російська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) штучно намагається заблокувати переговорний процес по Донбасу.

Читайте такожКравчук оцінив можливості України звільнити Донбас силою зброїТаку заяву зробив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, пише РБК-Україна.

"Вони роблять все, щоб заблокувати процес", - заявив Кравчук.

За його словами, російська сторона штучно прив'язує до політичних домовленостей багато процесів, які прямо не пов'язані з гуманітарними питаннями, контрольними пунктами в'їзду-виїзду, обміном полоненими.

Кравчук заявив, що представники ОРДЛО фактично діють на переговорах як учасники ТКГ, хоча є лише запрошеними: "Таким чином "через чорний ґанок", як казав пан Райкін, вони зробили все, щоб наша Тристороння контактна група стала п'ятисторонньої".

В українській делегації в ТКГ вважають, що Росія і далі має намір утримувати ситуацію в поточному стані: "У мене немає підстави сподіватися на якісь великі досягнення найближчим часом".

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Автор: УНІАН