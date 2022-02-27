Він подякував військовим за захист.

Лідер кіберспортивної команди NaVi Олександр Костильов перерахував понад 1,5 мільйона гривень українській армії.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Кберспортсмен опублікував скриншоти екрану, на яких видно, що він перерахував гроші в якості благодійного внеску.

"Зупинимо війну разом. Спасибі нашій армії за те, що захищаєте нашу землю і віддаєте життя для захисту наших сімей і близьких. Я гордий за вас як ніколи", - написав Костильов.

Раніше повідомлялося, що відома російська актриса Лія Ахеджакова пожертвувала українській армії 10 тисяч доларів.

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