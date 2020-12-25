У північній частині окупованого Криму в четвер ввечері помітили колону військової техніки Росії.
Про це повідомляє "Крим.Реалії". Бойові машини помітили в районі села Ішунь - вони слідували у напрямку Красноперекопська.
У складі колони було близько 25 бронетранспортерів і 40 вантажних автомобілів різного призначення. Частина вантажівок буксирували зачохлену артилерійську зброю. Через 20 хвилин після проходження колони в ту саму сторону прослідувало два танковози, які транспортували всюдихідні тягачі МТ-ЛБ.
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16 грудня Генасамблея ООН підтримала оновлений проект резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму. Ключовим елементом резолюції є заклик до міжнародного спільноти до посилення взаємодії задля тиску на РФ з метою змушення її до виконання міжнародних зобов’язань як держави-окупанта. За проголосували 64 країни, утримались - 86, проти - 23.
Хронологія окупації Криму Росією
- Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
- 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
- Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.
- Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.
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