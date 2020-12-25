Бронетранспортери та вантажівки слідували в бік Красноперекопська.

У північній частині окупованого Криму в четвер ввечері помітили колону військової техніки Росії.

Про це повідомляє "Крим.Реалії". Бойові машини помітили в районі села Ішунь - вони слідували у напрямку Красноперекопська.

У складі колони було близько 25 бронетранспортерів і 40 вантажних автомобілів різного призначення. Частина вантажівок буксирували зачохлену артилерійську зброю. Через 20 хвилин після проходження колони в ту саму сторону прослідувало два танковози, які транспортували всюдихідні тягачі МТ-ЛБ.

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16 грудня Генасамблея ООН підтримала оновлений проект резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму. Ключовим елементом резолюції є заклик до міжнародного спільноти до посилення взаємодії задля тиску на РФ з метою змушення її до виконання міжнародних зобов’язань як держави-окупанта. За проголосували 64 країни, утримались - 86, проти - 23.

Хронологія окупації Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Юрій Годован