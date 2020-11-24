У Спостережній місії ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гукове» і «Донецьк» у Ростовській області (РФ), що межують з окупованою частиною Донбасу, заявляють, що помітили перетин українсько-російського кордону мікроавтобусом із написом "Ритуальні послуги".
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Про це йдеться у тижневому звіті місії, оприлюдненому на сайті ОБСЄ.
Зокрема, 23 листопада о 14:10 Спостережна місія на прикордонному пункті пропуску "Донецьк" бачила білий мікроавтобус з номерними знаками "ЛНР", який зі сторони Російської Федерації прибув на прикордонний пункт і припаркувався у митній зоні контролю.
При цьому, мікроавтобус мав напис збоку російською мовою "Ритуальні послуги".
Окрім водія, спостерігачі побачили двох пасажирів у передній частині транспортного засобу. Після проходження прикордонних процедур контролю, транспортний засіб прослідував на окуповану частину України о 15:15.
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