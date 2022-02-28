За словами радника голови ОП, ініціатива РФ щодо переговорів - це гарний знак.

Перші переговори України та Росії стартували за ініціативи Росії без попередніх умов. Основні вимоги української делегації - виведення військ РФ з України та припинення вогню.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Настоящего времени".

"Позиція наша приблизно зрозуміла - ніяких умов та ультиматумів. Тому що російська сторона хотіла з цього боку зайти, що було дуже смішно", - сказав Арестович.

На уточнювальне питання, що саме має на увазі представник ОП, Арестович відповів: "З боку "ви там, типу, капітулюйте, а потім ми будемо з вами говорити". Ми посміялися від душі в Офісі (президента - УНІАН) і перший раз відмовили у переговорах. Ось, коли вони вдруге попросили, (а сам факт того, що вони просять першими нас про переговори, багато про що каже, на мій погляд) й пообіцяли зняти усі умови - ми погодилися".

Арестович наголосив, що основні умови України зрозумілі не лише Росії, а й усьому світу - припинення вогню та вивід усіх російських військ. При цьому на прохання ведучої уточнити, чи йдеться про вивід військ й з Донбасу, Арестович відповів:

"Про Донбас і про Крим (йде мова - УНІАН). Всіх військ з території України. Все одно поховаємо всіх. Краще піти добровільно. Ви не уявляєте, що тут коїться. У нас понад 100 тисяч резервістів стали у стрій".

Водночас у коментарі УНІАН Арестович уточнив, що це його особиста думка, а не офіційна позиція України.