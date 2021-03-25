З початку цієї доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, поблизу населеного пункту Світлодарськ.

Протягом доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Читайте такожБільшість українців переконані, що Росія зацікавлена у продовженні війни на Донбасі – опитуванняПро це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС. Зокрема, неподалік населеного пункту Водяне окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Поблизу Авдіївки – російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік наших позицій з гранатометів різних типів та стрілецької зброї, а в районі Лебединського ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції українських захисників поруч населеного пункту Шуми окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також у повідомленні зазначається, що в районі населеного пункту Богданівка, окупанти вели вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - зазначили в прес-центрі.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

"Російські найманці здійснили низку вогневих провокацій, метою яких було контрольоване загострення обстановки на Маріупольському та Авдіївському напрямках", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, передові підрозділи Збройних сСил України зафіксували проведення інженерних робіт поблизу Водяного у напрямку передових позицій українських захисників.

"Вищезазначені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань Російської Федерації продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості", - зазначили в прес-центрі.

З початку цієї доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, поблизу населеного пункту Світлодарськ, де збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Автор: Ірина Погоріла