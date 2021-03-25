Протягом доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.
Читайте такожБільшість українців переконані, що Росія зацікавлена у продовженні війни на Донбасі – опитуванняПро це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС. Зокрема, неподалік населеного пункту Водяне окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Поблизу Авдіївки – російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік наших позицій з гранатометів різних типів та стрілецької зброї, а в районі Лебединського ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції українських захисників поруч населеного пункту Шуми окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Також у повідомленні зазначається, що в районі населеного пункту Богданівка, окупанти вели вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - зазначили в прес-центрі.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
"Російські найманці здійснили низку вогневих провокацій, метою яких було контрольоване загострення обстановки на Маріупольському та Авдіївському напрямках", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, передові підрозділи Збройних сСил України зафіксували проведення інженерних робіт поблизу Водяного у напрямку передових позицій українських захисників.
"Вищезазначені факти свідчать про те, що представники незаконних збройних формувань Російської Федерації продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості", - зазначили в прес-центрі.
З початку цієї доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, поблизу населеного пункту Світлодарськ, де збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Вас також можуть зацікавити новини
- Кулеба: війну на Донбасі можна припинити за тиждень, якщо РФ погодиться вивести війська
- Недалеко від лінії розмежування зафіксовано велике скупчення військової техніки окупантів
- "Руський мир знищив усе": журналісти показали відео з прифронтового селища на Донбасі
- Окупанти на Донбасі глушать безпілотники ОБСЄ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram