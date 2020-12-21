Пораненим надано медичну допомогу, їхній стан стабільний.

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ поблизу Горлівки, поранено двох українських військових.

Читайте такожОкупанти на Донбасі 9 разів порушили режим тиші, українські військові відкривали вогонь у відповідьПро це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у Facebook.

«Сьогодні 21 грудня близько 08:00 внаслідок обстрілу з боку противника було поранено двох військовослужбовців ЗСУ в районі н.п. Горлівка Донецької області», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пораненим надано медичну допомогу, їх стан стабільний.

Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено режим тиші, висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ.

Перемир'я на Донбасі: що відомо

З півночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Російські окупанти регулярно здійснюють обстріли позицій українських військових, які, за оцінкою штабу ООС, мають провокаційну мету.

30 жовтня учасники ТКГ вкотре домовилися дотримуватися режиму припинення вогню.

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Автор: Костянтин Гончаров