Звіт Смоленської підкомісії буде навесні 2018 року - глава Міноборони Польщі

Міністр національної оборони Польщі Антоні Мацєревич сповістив, що за декілька місяців буде закінчено звіт про роботу так званої Смоленської підкомісії.

Про це він заявив у понеділок, 11 грудня, передає Європейська правда з посиланням на Polskie Radio.

"Усе свідчить про те, що звіт буде написаний та опублікований вже навесні", - сказав Антоні Мацєревич.

Він додав, що в цілому увесь доказовий матеріал зібраний і залишилося вивчення двох-трьох експертиз.

Міністр національної оборони Польщі підтвердив, що у доказовому матеріалі є також стенограми із засідання так званої комісії Міллера, яка раніше розслідувала катастрофу президентського літака 10 квітня 2010 року.

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За словами Мацєревича, матеріали, які має у розпорядженні Смоленська підкомісія, спростовують тезу про те, що експерти Державної комісії з розслідування авіаційних аварій ґрунтовно і особисто вивчили місце катастрофи.

"Це неправда, у матеріалах комісії Міллера чітко говориться, що такого вивчення не проводили. Вони тільки спостерігали за вивченням місця катастрофи росіянами і використовували ту інформацію, яку їм надали росіяни", - підкреслив міністр національної оборони Польщі.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.