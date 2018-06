США були на межі війни, але Іран нічого не помітив

7 січня США заявили про провокацію з боку військово-морських сил Ірану.

У ніч з 5 на 6 січня в Ормузській протоці п`ять кораблів Корпусу вартових ісламської революції Ірану підійшли на близьку відстань до кораблів ВМС США - "Порт Рояля", "Хопера" та "Інгрема" - і передали кілька радіопопереджень про напад, одне з яких було: "Прямую на вас. Ви вибухнете за кілька хвилин." ("I am coming at you. You will explode in а couple of minutes"). Американська сторона приготувалася відкрити вогонь, але іранські кораблі відступили.

Після цього Білий дім застеріг владу Ірану від повторень таких ситуацій, щоб не ускладнювати обстановку в регіоні, особливо враховуючи візит на Близький Схід президента США Джорджа Буша.

Зі свого боку офіційний представник МЗС Ірану, коментуючи інцидент, назвав його "звичайною подією" ("ordinary occurrence"). За його словами, такі ситуації бувають час від часу, і інцидент вичерпується, коли сторони розпізнають одна іншу ("the issue is resolved after both sides recognise each other").