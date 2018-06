Автор Сутінків написала нову книгу про вампірів

Американська письменниця Стефані Майєр, автор серії романів "Сутінки", написала нову книгу про вампірів - "Коротке друге життя Брі Таннер".

Як повідомляє Корреспондент.net, книга з`явиться на прилавках американських і британських магазинів 5 червня 2010 року.

192-сторінкова книга Коротке друге життя Брі Таннер (The Short Second Life of Bree Tanner) стане першим твором Майєр за два роки: четвертий роман Сутінків - Світанок - вийшов у 2008 році.

У повісті йтиметься про одного з персонажів, що з`явився в Затьмаренні, вампіршу Брі Таннер.

36-річна Майєр заявила, що для неї поява цієї книги стала таким же сюрпризом, як і для всіх інших. Вона працювала над історією Таннер для путівника по Сутінках (The Twilight Saga: The Official Guide), який повинен вийти 31 грудня 2010 року. Однак текст став розростатися. Письменниця заявила, що вважає повість твором для шанувальників. Яких, треба зауважити, кілька мільйонів по всьому світу.

З 7 червня по 5 липня книгу про Брі Таннер буде безкоштовно викладено на сайті breetanner.com.

У червні, коли вийде Коротке друге життя Брі Таннер, відбудеться і прем`єра третього фільму сутінкової саги - Затьмарення. Режисер Девід Слейд, прочитавши новий твір Майєр, не тільки насолодився текстом, але і надихнувся на вибір нових локацій для зйомок.

"Історія новонародженого вампіра інтригує деталями, екшном, любовними пригодами і атмосферою жаху, - стверджує Девід. - Не думаю, що виникнуть проблеми з продажами. Фанам досить почути фразу нові Сутінки - і вони вже в магазині".

Стефані Майєр зайняла друге місце в списку найпопулярніших у Європі письменників року, нагадує видання.