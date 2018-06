Біженець з Сирії прибув на острів Лесбос з улюбленим домашнім кошеням (фото)

Фотографія чоловіка, який дістався морем до Європи і притискає до грудей тварину, стала дуже популярна в Twitter і її репост отримав вірусний характер.

Видання не повідомляє імені біженця, однак відомо, що кошеня звуть Зейтон (у перекладі з арабської «оливка» — прим. ред.). Господар привіз його в Грецію в саморобному слінгу, зробленому зі шматка тканини. Тварина перенесла подорож нормально і відчуває себе добре, повідомляє Lenta.ru.

Huffington Post не уточнює, ким вперше була розміщена у соцмережі дана фотографія. Як пише видання, знімок привернув увагу інтернет-користувачів і міжнародних ЗМІ після того, як був опублікований грецьким новинним сайтом Protothema. Редакція ресурсу зазначила, що дане фото «показує гуманітарну трагедію в іншому, більш людяному вимірі».

Syrian refugee arrives in Greece with his kitten. There must be many pets left behind in Syria. pic.twitter.com/Flqh4Y4ZJS