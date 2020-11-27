Активісти хотіли привернути увагу до жорстокості хутряної індустрії та закликати споживачів не робити необдуманих покупок.

У Києві 27 листопада 2020 року провели акцію до Всесвітнього дня без хутра, який відзначаються сьогодні у різних країнах.

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Як зазначають учасники акції, їхньою метою було привернути увагу до жорстокості хутряної індустрії та закликати споживачів не робити необдуманих покупок.

Відмова від натурального хутра у світі

Зазначимо, що дедалі більше країн світу відмовляються від хутряної промисловості, в тому числі з гуманних мотивів. Так, ще навесні 2019 року у Німеччині припинила роботу остання хутряна ферма через тиск захисників прав тварин і суворий контролю ветеринарного відомства. Тоді як Норвегія планує заборонити ферми з вирощування лисиць та норок для хутряної промисловості вже до 2025 року. Ізраїль також планує заборонити купівлю і продаж хутра тварин, окрім спеціально схвалених випадків.

Більш того, натуральне хутро вже давно перестало бути модним, а навіть навпаки вважається несмаком. Відомі зірки одна за одною відмовляються носити хутро, а модел'єри більше не використовують його в своїх колекціях, як, приміром, Жан-Поль Готьє.

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Автор: Марина Григоренко