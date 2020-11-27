Затори у Києві ні для кого не є сюрпризом. Ось кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Київ регулярно страждає від перевантаженості основних магістралей - водії та пасажири тривалий час проводять у заторах. Найскладніша ситуація на дорогах складається під час ранкової та вечірньої години пік - так званого робочого перевезення.

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УНІАН пропонує вам ознайомитись із актуальною ситуацією на столичних дорогах 27 листопада.

Дані взяті із сервісу Google Maps.

Затори в Києві: ситуація на мостах

Рух на мостах – Південному, Дарницькому, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега.

Затори в Києві: ситуація на вулицях столиці 27 листопада

Лівий берег. На виїзді з Троєщини на проспекті Романа Шухевича перед Північним мостом – невелика тягучка. Також на в'їзді до міста зі сторони Броварів – затор на вулиці Київській.

Від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку" – перед Русанівським мостом на Броварському проспекті.

Біля станції метро "Дарниця", а також в районі станції метро "Чернігівська" на вулицях Миропільська і Братиславська. На проспекті Соборності та Русанівській набережній – перед мостом Патона.

Затор на Дарницькому шосе перед Дарницьким мостом.

Перед Південним мостом затор від станції метро "Осокорки" до станції "Славутич". Затор і на вулиці Центральній.

На Бориспільському шосе невелика тягучка в районі кільця біля метро "Бориспільська".

Правий берег. Затор на виїзді з Василькова в сторону Києва.

ДТП на проспекті Академіка Глушкова. На в'їзді до містазатор – від станції метро "Теремки" до "Голосіївської" в сторону Деміївки.

На Великій Кільцевій дорозі – від вулиці Малої Окружної до вулиці Соборної. Рух ускладнений також на самій вулиці Соборній у Софіївській Борщагівці.

Аварія на вулиці 9 травня.

Затор від метро "Житомирська" до метро "Берестейська".

В районі метро "Академмістечко" затор на вулиці Академіка Єфремова, бульварі Академіка Вернадського, проспекті Академіка Палладіна та Великій Окружній.

На виїзді з Бучі невеликий затор.

На Оболоні затор утворився на вулицях Олени Теліги, Кирилівської, Семена Скляренка, Богатирській, проспекті Степана Бандери. ДТП на Оболонському проспекті.

Ремонтні роботи проводять на вулиці Набережно-Лугової. Затори – на Набережному шосе, а також Набережно-Хрещатицькій від Гаванського моста.

Крім цього, на Андріївському узвозі, Володимирському узвозі, проспекті Перемоги в районі станції метро "Університет", на Бессарабській площі, алеї Героїв Крут, бульварі Лесі Українки.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепта столична влада й водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які, якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання у заторах, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки . Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17:00-19:00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати до нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки . Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

. Вечора п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах до міста. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори чинять значний вплив, зважаючи на часті підтоплення або снігові замети. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що спричиняє додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтесь підземкою. Авто можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому цього дня. Велосипед. Найекологічніший вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другові.

Місце роботи. Якщо ваша робота знаходиться в дуже важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це гарна нагода змінити її.

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Автор: УНІАН