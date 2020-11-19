Анатолій Вдовічен був заслуженим лікарем України, депутатом Чернівецької обласної ради четвертого та шостого скликань.

Від коронавірусу на 68-му році життя помер головний лікар Чернівецького обласного діагностичного центру Анатолій Вдовічен.

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Про це повідомляється на сторінці медзакладу у Facebook.

«Серце Анатолія Миколайовича перестало битися на 68-му році життя після виснажливої боротьби з COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Вдовічен був заслуженим лікарем України, організатором і управлінцем охорони здоров’я вищої кваліфікаційної категорії, депутатом Чернівецької обласної ради четвертого та шостого скликань, де обіймав посаду голови постійної комісії з питань охорони здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна госпіталізували з COVID-19 та двобічною пневмонією. Його стан стабільно тяжкий.

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Автор: Світлана Макринська