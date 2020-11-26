На питання про те, яка найпоширеніша помилка, яка призводить до смерті пацієнта, лікар відповів - в тому що призначається величезна кількість антибіотиків.

При лікуванні коронавірусу в Україні допускається низка помилок, які можуть бути причиною смерті пацієнтів. Зокрема, лікарі помилково вважають, що висока температура при вірусному захворюванні – це добре, і продовжують радити хворим терпіти до останнього.

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За його словами, щоб уникнути колапсу в лікарнях і впоратися з напливом пацієнтів, слід прийняти чітку стратегію лікування і залучити до боротьби з епідемією не тільки сімейних, а й інших лікарів, оскільки необхідні базові медичні знання є навіть у фельдшера.

За словами фахівця, кого госпіталізувати, а кого залишати вдома на лікуванні залежить від градації хвороби, від показників сатурації, дихання.

Він зазначив, що переклав ізраїльський протокол медичного сортування хворих і відправив до Департаменту охорони здоров'я Київської міськадміністрації. "Вони із задоволенням це прийняли, але є ще й МОЗ, з яким потрібно все погоджувати", - зазначив він.

"Сортування має бути на етапі поліклінічної медицини. Тобто хворий на зв'язку зі своїм сімейним лікарем, і той вже приймає рішення", - зазначив він.

За словами лікаря, якщо у хворого сатурація нормальна, якщо людина без важких хронічних захворювань, їй можна призначити парацетамол, ібупрофен, аспірин, тепле рясне пиття. В основній масі, 80% людей, так виходять.

"Якщо у вас всім будуть призначати незрозумілі ліки плюс антибіотики, у вас кількість хворих з 20% перевалить за 50%", - підкреслив фахівець.

"Вам потрібен чіткий протокол лікування за ступенями тяжкості і під кримінальну відповідальність лікарського призначення. Тому що у вас купа важких хворих через неграмотні призначення на амбулаторії", - зазначив Бриль.

На питання про те, яка найпоширеніша помилка, яка призводить до смерті пацієнта, лікар відповів - в тому що призначається величезна кількість антибіотиків. "І потім люди потрапляють в госпіталь з антибіотикорезистентною пневмонією. У вас досі даються протималярійні препарати, які призводять до порушень ритму серця і так далі", - повідомив він, додавши, що "у вас досі розповідають, що не потрібно знижувати температуру".

"37 вже треба знижувати. Її відразу треба знижувати. Вироблення імунних комплексів набагато вище при підвищеній температурі – це раз. По-друге, це в принципі протиприродно для людини. При підвищеній температурі відбувається безліч процесів. Протікає вазоконстрикція (звуження просвіту кровоносних судин. - ред.), запускаються компенсаторні процеси. Вони не потрібні, не можна, щоб це було", - пояснив лікар.

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Автор: УНІАН