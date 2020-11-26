Водночас голова парламенту сподівається вже наступного тижня повернутися до повноцінної роботи.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що статистика захворюваності народних депутатів на COVID-19 поки невтішна.

Про це йдеться в повідомленні на його сторінці в Facebook.

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"Статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна, але я сподіваюся, що віддалений формат роботи у комітетах та відсутність пленарних засідань Верховної Ради протягом останніх тижнів має позитивно вплинути на загальну картину", - зауважив голова ВР.

Разумков висловив сподівання, що наступного тижня він уже зможе повернутися до повноцінної парламентської роботи.

Коронавірус в Раді

11 листопада Разумков заявив, що захворів на COVID-19.

12 листопада перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук повідомив, що також отримав позитивний тест на коронавірус.

Верховна Рада скасувала пленарні засідання з 18 до 20 листопада, оскільки захворіли багато депутатів і працівники апарату.

23 листопада заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила, що на COVID-19 хворіють 27 народних депутатів і 34 працівника апарату ВР.

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Автор: Тетяна Поляковська