У двох областях ліжка для хворих COVID-19 заповнені більш ніж на 70%, а у Києві та Харківській області склалася напружена ситуація із наявністю лікарняних ліжок, забезпечених киснем.

У Києві та Харківській області склалася напружена ситуація із наявністю забезпечених киснем лікарняних ліжок, готових для госпіталізації хворих на COVID-19.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час онлайн-брифінгу.

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Він зазначив, що станом на вчора у лікарнях по всій країні було 25 тис. 493 ліжка з підведеним киснем. При цьому міністр нагадав, що на початку квітня кількість таких ліжок становила майже 3,5 тис., а наприкінці серпня їх вже було 8,8 тис. На сьогодні вільними залишаються 11 тис. 815 ліжок, які забезпечені киснем.

Водночас Степанов додав, що органам місцевої влади виділялися кошти на обладнання ліжок у лікарнях киснем.

За його словами, ситуація із заповненістю ліжко-місць різниться за регіонами.

"Є регіони, де кількість вільних ліжок дуже велика - це Дніпропетровська та Херсонська області, а є регіони, де ситуація достатньо напружена - це місто Київ та Харківська область", - сказав він.

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Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже у двох областях. В середньому по країні заповнені 52% таких ліжок.

Найбільш завантаженими є лікарні у Полтавській (73,9%) та Черкаській (70,2%) областях. У Києві зайняті 54,3% ліжок.

Всього в Україні введено вже 53 445 лікарняне ліжко для COVID-19.

Також в країні продовжує зростати показник захворюваності коронавірусною хворобою. Станом на 21 листопада в Україні цей показник становить 424,7 при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Сумській області - 727,2. У Києві показник становить 491,7.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними МОЗ, 20 листопада в Україні вкотре було встановлено новий антирекорд за кількістю хворих на COVID-19 – виявлено 14580 нових випадків.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 612665 осіб; померли 10813 людей.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Надя Пришляк