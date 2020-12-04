Перший заступник голови ВР сподівається незабаром приступити до виконання своїх обов’язків.

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук після 23 днів боротьби з коронавірусною хворобою отримав негативний тест на COVID-19, водночас у нього є ще «певні побічні наслідки».

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій! 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат. Щоправда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюсь, що незабаром приступлю до виконання своїх обов’язків», - написав Стефанчук.

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Він подякував усім, хто підтримував його.

«Це надихало та давало сили в боротьбі з хворобою. Усім бажаю міцного здоров’я. Не легковажте! Вірус більш підступний, аніж видається. Тому соціальна дистанція, масковий режим і дезінфекція рук - неодмінні супутники. Бережіть себе! Бережіть своїх рідних!» - наголосив він.

Коронавірус у Верховній раді

11 листопада у голови ВР Дмитра Разумкова підтвердили коронавірус.

Після чого він передав свої повноваження заступниці голови ВР Олені Кондратюк, адже у його першого заступника Руслана Стефанчука також виявили коронавірус.

12 листопада перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук повідомив, що також отримав позитивний тест на коронавірус.

В Україні на ранок 30 листопада зафіксовано вже 732625 захворілих на коронавірусну хворобу COVID-19, одужало – 345149 осіб, летальних випадків – 12 327. Наразі хворіє 375149 осіб. Приріст випадків захворювання за останню добу - менш як 10 тисяч, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних.

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Автор: Костянтин Гончаров