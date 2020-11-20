За словами експерта МОЗ Дуброва, ще влітку він говорив, що для молодих коронавірусна хвороба не страшна, але на сьогодні ситуація змінилася.

Експерт МОЗ, лікар-анестезіолог Сергій Дубров заявляє, що в останні півтора місяця значно збільшилася кількість пацієнтів молодого віку з важким перебігом COVID-19.

Читайте такожУ "Слузі народу" розповіли, скільки грошей заклали в бюджеті на вакцину від COVID-19Його відеокоментар опублікований в Telegram-каналі МОЗ Коронавірус_інфо.

Відповідаючи на питання, чи страшна коронавірусна хвороба для молодих людей, лікар сказав: «Якщо говорити про мій особистий досвід роботи у відділенні інтенсивної терапії, то десь в кінці літа-перша половина вересня - важкий перебіг хвороби був, як правило, у людей 70+».

«На сьогодні - в останні півтора місяця є величезна кількість пацієнтів молодого віку з важким перебігом COVID-19, які потребують в тому числі штучної вентиляції легенів. На сьогодні у мене у відділенні два пацієнти, що знаходяться на ШВЛ, один - 35 років, другий - 46 років. Вони абсолютно без супутньої патології і були здорові до коронавірусного захворювання», - додав Дубров.

Лікар зазначив, що йому важко сказати, чи змінюється сам вірус або умови протікання хвороби, - це питання до фахівців-вірусологів.

«Однозначно можу сказати, що на сьогодні 50 на 50. 50% людей відносно молодого віку до 60 років з важким перебігом і 50% - це 60+ з супутньою патологією», - зазначив експерт.

Він підкреслив, що сам влітку говорив, що для молодих COVID-19 не страшний, але на сьогодні ситуація змінилася.

«Молоді в більшості випадків його переносили легко і не потребували госпіталізації, на сьогоднішній день впевнено можу сказати, що це вже не так, і молоді люди без супутньої патології мають важкий перебіг COVID-19 і летальний в тому числі», - резюмував Дубров.

Коронавірус: останні новини

В Україні за добу зафіксовано 14 тис. 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померло-229 осіб.

За добу госпіталізовано - 1728 осіб; летальних випадків – 229; одужали – 7845 осіб; проведено тестувань за добу – 70752 (зокрема методом ПЛР – 45957, методом ІФА – 24795).

Тим часом ВООЗ виступила проти використання ремдесивира у лікуванні коронавірусу.

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Автор: Костянтин Гончаров