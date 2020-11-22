Експерт вказав на дефіцит медперсоналу в лікарнях.

Епідемія коронавірусу в Україні сьогодні вже вийшла за рамки медичної проблеми, вважає епідеміолог Андрій Александрін.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

Лікар зазначив, що не підтримує карантин вихідного дня. При цьому він констатував, що система охорони здоров'я вже не витримує напливу хворих на коронавірус. Коронавірус він назвав не тільки медичною, а й соціальною проблемою, за яку повинні відповідати різні органи влади.

Читайте такожУ Кабміні обговорюються різні варіанти "плану Б" щодо карантину – Немчінов

"Медики на сьогоднішній день продовжують виконувати роль пожежників, вони дійсно гасять пожежу. На скільки ще вистачить системи охорони здоров'я? Вже не вистачає. Можна хоч 100 тисяч ліжок зробити, хоч 200 тисяч, але на сьогоднішню кількість ліжок вже не вистачає медичного персоналу. І медики почали вже вдруге хворіти", - сказав він.

Карантин в Україні: що відомо

19 листопада за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в грудні в Україні можуть ввести жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, розглядаються дати початку локдауну на кілька тижнів з 10-15 грудня або з 20-25 грудня.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що більш жорсткий карантин вимагатимуть, коли добовий приріст нових випадків covid-19 перевищить 30 тисяч.

Напередодні прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що підготовка до жорсткого карантину дійсно ведеться, однак дату введення локдауну не уточнив.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован