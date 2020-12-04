За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві - 1374.

Станом на 4 грудня в Україні зафіксовано 15131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Коронавірус_інфо.

Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовані 1776 осіб; летальних випадків – 235; одужали – 13383 особи; здійснено тестувань за добу – 74880 (зокрема методом ПЛР – 48028, методом ІФА – 26852).

За весь час пандемії в Україні захворіли 787891 особа; одужали – 397809 осіб; летальних випадків – 13 195; проведено ПЛР-тестувань – 4702234.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1374), Дніпропетровській (1258), Одеській (1211), Запорізькій (1106) та Київській (988) областях.

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Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 76750 випадків;

Вінницька область – 18271 випадок;

Волинська область – 25465 випадків;

Дніпропетровська область – 42224 випадки;

Донецька область – 24595 випадків;

Житомирська область – 31183 випадки;

Закарпатська область – 24067 випадків;

Запорізька область – 34721 випадок;

Івано-Франківська область – 38588 випадків;

Київська область – 41415 випадків;

Кіровоградська область – 5888 випадків;

Луганська область – 6726 випадків;

Львівська область – 48819 випадків;

Миколаївська область – 20358 випадків;

Одеська область – 49131 випадок;

Полтавська область – 24532 випадки;

Рівненська область – 32702 випадки;

Сумська область – 32080 випадків;

Тернопільська область – 29007 випадків;

Харківська область – 58030 випадків;

Херсонська область – 11398 випадків;

Хмельницька область – 31412 випадків;

Черкаська область – 25492 випадки;

Чернівецька область – 34710 випадків;

Чернігівська область – 20327 випадків.

Локдаун в Україні: що відомо

За даними ряду ЗМІ, в Україні можуть ввести жорсткий карантин вже в грудні. Відомий можливі терміни нових обмежень.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну в країні є, проте його дата поки невідома.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що не хотів би введення повного жорсткого карантину на новорічні свята.

3 грудня ЗМІ повідомили, що Кабінет Міністрів України розглядає варіант введення локдауну на три тижні після Нового року з 2 по 21 січня.

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Автор: Денис Прядко