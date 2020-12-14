Глава МОЗ каже, що річ у тому, що істотно зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням.

В Україні стали робити менше тестів на виявлення COVID-19, саме тому Міністерство охорони здоров'я розширює перелік симптомів, при яких тестування робитимуть безкоштовно.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 14 грудня.

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"На минулому тижні було виявлено 78 719 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Позаминулого тижня було 89 322 випадки. На минулому тижні було зроблено методом ПЛР 244 391 тестування – це менше, ніж було на позаминулому тижні, де було 279 189", - зазначив Степанов.

У лікарнях на госпіталізації у нас на сьогодні перебувають 27 393 пацієнти проти 28 163 пацієнтів, які були позаминулого тижня.

"Мушу роз'яснити, тому що зараз багато людей говорять про кількість тестувань, маніпуляції зі статистикою і таке інше. В нас суттєво зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням, які мають ознаки коронавірусної хвороби. Саме такий алгоритм у нас був. Ми відразу, як тільки побачили зменшення кількості звернень, ми одразу змінили підходи до тестування: зараз у нас необхідно тестувати будь-яких людей, які мають ознаки респіраторного захворювання. Також ми додали експрес-тести – тести на антиген, якими теж потрібно тестувати людей. На завтра буде відповідний роз’яснювальний алгоритм: як люди можуть протестуватися, у тому числі й контактні хворі – в який спосіб, де саме вони можуть зробити тести. Для того, щоб у нас збільшувалася кількість тестувань і, відповідно, більше верифікувати наших (хворих) громадян і контактних хворих. Потужності наших лабораторій ми суттєво збільшили, нам треба розширити перелік громадян, які мають доступ до тестування", - наголосив міністр.

За словами Степанова, зміни алгоритму означають, що збільшиться кількість людей, яких "держава буде безкоштовно тестувати" на COVID-19. Тепер тестуватимуть усіх людей із ознаками ГРЗ, адже "симптоми коронавірусної хвороби відрізняються від одного хворого до іншого".

Міністр також зазначив, що кількість людей у стаціонарах не збільшується – і це вказує на стабілізацію ситуації з епідемією, в тому числі завдяки "карантину вихідного дня".

"Якщо ми подивимося на статистику, в тому числі за кількістю людей, які перебувають в наших лікарнях, вона не збільшується. Ми можемо фіксувати і говоримо про те, що є відповідна стабілізація за кількістю хворих коронавірусною хворобою. Ми бачимо це по цифрах, у тому числі і за кількістю госпіталізованих осіб", - заявив Степанов.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні зафіксовано 6 тис. 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, померли 93 особи. За минулу добу госпіталізовано 1 тис. 895 осіб, одужали - 5 тис. 154 особи.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Леся Лещенко