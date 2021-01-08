У МОЗ розповіли, коли Україна отримає вакцину від коронавірусу

У березні очікується поставка в Україну першої партії з 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX.

Україна може найближчим часом отримати м-РНК вакцину від коронавірусу. Про це заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook. Читайте такожСтепанов розповів, як перевірятимуть російську вакцину від коронавірусу "Отримали від COVAX лист про можливість поставок в країну м-РНК вакцини вже найближчим часом", - повідомив він. Хронологія подій У березні очікується поставка в Україну першої партії з 8 млн доз вакцини в рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, тому що одній людині треба вводити дві дози. В першу чергу будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

22 грудня 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією не менше 50% населення України (20 млн осіб).

24 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу. На січень 2021 року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде представлена на прекваліфікацію у ВООЗ в лютому 2021 року.

Договір про постачання на територію нашої держави підписаний з українським фармацевтичним підприємством АТ "Лекхім", яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

7 січня 2021 року міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав ціну однієї дози вакцини проти COVID-19.

8 січня 2021 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, через які перевірки має пройти російська вакцина від коронавірусу "Супутник V", щоб потрапити на ринок України. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Світлана Закелова

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