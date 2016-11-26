Українські літаки розпочали гасіння лісових пожеж в Ізраїлі (відео)

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, сьогодні льотні екіпажі ДСНС взяли участь у засіданні оперативного штабу Ізраїлю, під час якого було визначено завдання та напрямки їх виконання.

Екіпажі літаків «АН-32П» провели розвідку на місцевості та розпочали гасіння лісових пожеж.

Як повідомляв УНІАН, в Ізраїлі п’ятий день вирують масштабні лісові пожежі, евакуйовані сотні людей. У подоланні стихії Ізраїлю допомагають 13 країн.

Місцеві ЗМІ припускають, що перші пожежі, які почалися 22 листопада стали наслідком необережного поводження з вогнем в умовах сухої погоди й сильного вітру. Ситуацією скористалися зловмисники, які здійснювали навмисні підпали в лісах біля ізраїльських населених пунктів.

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24 листопада президент України Петро Порошенко підписав указ, яким доручив уряду терміново надати гуманітарну допомогу Ізраїлю. Президент також доручив міністру внутрішніх справ направити до Ізраїлю два літаки Ан-32 для допомоги в гасінні пожеж. 25 листопада два літаки ДСНС «Ан-32П» вилетіли до Ізраїлю для надання допомоги в ліквідації пожеж, що там вирують.