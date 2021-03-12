В Україні вирує негода: західні області накрив сніг з дощем, на сході температура впала до -15°

Проїзд на дорогах державного значення забезпечено.

В Україні триває снігопад / Фото ua.depositphotos.com

Сьогодні, 12 березня, у західних областях України продовжується снігопад.

Про це повідомляє Укравтодор.

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Сніг помірної інтенсивності з приростом у 1-3 см у Закарпатській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській областях, сніг з дощем у Львівській. На решті території країни без опадів.

Температура повітря на заході -2°...+1°, у північних, центральних, південних областях -3°...-7°, на сході до -15°.

На перевальних ділянках доріг у Закарпатській області помірний сніг. Стан покриття доріг - мокре.

Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено.

Прогноз погоди в Україні на 12 березня: дані Погоди УНІАН

У п'ятницю, 12 березня, західну частину України заллє дощами, а центр засипле снігом. На півночі і сході очікується мінлива хмарність. Температура протягом дня коливатиметься на рівні -2°...+8°.

У Києві - сніг, температура повітря вночі 0°, вдень +1°.

У Львові в п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями, злива, вночі -3°, вдень +7°.

В Одесі 12 березня - хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі 0°, вдень +5°.