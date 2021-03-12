В Україні вирує негода: західні області накрив сніг з дощем, на сході температура впала до -15°
Проїзд на дорогах державного значення забезпечено.
Сьогодні, 12 березня, у західних областях України продовжується снігопад.
Про це повідомляє Укравтодор.
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Сніг помірної інтенсивності з приростом у 1-3 см у Закарпатській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській областях, сніг з дощем у Львівській. На решті території країни без опадів.
Температура повітря на заході -2°...+1°, у північних, центральних, південних областях -3°...-7°, на сході до -15°.
На перевальних ділянках доріг у Закарпатській області помірний сніг. Стан покриття доріг - мокре.
Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено.
Прогноз погоди в Україні на 12 березня: дані Погоди УНІАН
У п'ятницю, 12 березня, західну частину України заллє дощами, а центр засипле снігом. На півночі і сході очікується мінлива хмарність. Температура протягом дня коливатиметься на рівні -2°...+8°.
У Києві - сніг, температура повітря вночі 0°, вдень +1°.
У Львові в п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями, злива, вночі -3°, вдень +7°.
В Одесі 12 березня - хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі 0°, вдень +5°.
- Вінниця0°... -3°
- Дніпро-2°... -6°
- Донецьк-3°... -7°
- Житомир+1°... -1°
- Запоріжжя0°... -5°
- Івано-Франківськ+9°... -1°
- Київ0°... -1°
- Кропивницький-1°... -4°
- Луганськ-3°... -8°
- Луцьк+3°... -1°
- Львів+6°... -2°
- Миколаїв+2°... -2°
- Одеса+4°... -1°
- Полтава-1°... -6°
- Рівне+3°... -2°
- Сімферополь+2°... -3°
- Суми-1°... -6°
- Тернопіль+3°... -3°
- Харків-2°... -6°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницький+2°... -4°
- Черкаси+1°... -2°
- Чернігів0°... -2°
- Чернівці+4°... -2°